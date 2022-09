Energiespeicher-Start-up BlueSky in Konkurs

Das 2013 gegründete Unternehmen begann 2019/20 in Frankenburg mit dem Bau einer eigenen Produktionsstätte für Salzwasserbatterien, die als Basis für die Energiespeicherung dienen. Dadurch sollten Importe aus den USA und China, die zunächst gehandelt wurden, überflüssig werden. Die in Oberösterreich hergestellten Batterien sollten weltweit vermarktet werden, wofür ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk aufgebaut wurde. Es gibt ein Büro in Hopfgarten in Tirol und eine Niederlassung in Idaho.