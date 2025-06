So folterten Wagner-Söldner hunderte Zivilisten

Am Montag war aus Diplomatenkreisen publik geworden, dass die Wagner-Gruppe nach über drei Jahren offiziell Mali verlässt – ihre Einheiten jedoch in eine russische Nachfolgeorganisation integriert werden. Der Schaden, den die berüchtigte Wagner-Gruppe angerichtet hat, ist enorm: Die überlebenden Opfer, die in einem mauretanischen Flüchtlingslager befragt wurden, berichteten von Folter durch Waterboarding, Schläge und Verbrennungen mit Zigaretten. Bei den illegalen Inhaftierungen und systematischer Folter seien wiederholt Menschen getötet worden, hieß es in dem Bericht weiter. Die Methoden erinnerten demnach an vergleichbare Fälle in der Ukraine.