Steirer: „Ich bin NICHT der Amokläufer von Graz!“

Was ihn besonders schmerzt: „Wir sind eine tief religiöse Familie. So etwas zu tun, Menschen umzubringen, liegt uns so was von fern! Es schmerzt mich so sehr, dass Menschen jetzt glauben, ich hätte das gemacht. Ich trauere mit allen, die ihre Kinder und Liebsten verloren haben. Das alles belastet mich so sehr, ich bin dabei, kaputtzugehen!“