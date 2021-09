Super-Batterie als Notfallhilfe bei Blackouts

30.000 Salzwasser-Batterien pro Jahr

Um die steigende Nachfrage nach Speichern zu decken, wurden fünf Millionen Euro am Standort in Oberösterreich investiert, wo pro Jahr 30.000 Salzwasser-Batterien hergestellt werden sollen: Eine der ersten dieser Super-Akkus kommt nach Kärnten, wird in Frantschach mit Sonnenstrom eines 7500 Quadratmeter großen PV-Kraftwerks geladen. Auch wenn die Sonne nicht scheint, können so 100 Haushalte sowie die Landwirtschaft von Ökostrom-Pionier Franz Dorner mit erneuerbarer Energie aus dem „Green Rock“-Akku versorgt werden. Selbst bei einem Blackout wird es dann nicht dunkel.