Benko-Verhör musste plötzlich abgebrochen werden

Mittwoch, 11. Juni, im sogenannten Halbgesperre der Justiz-Anstalt Wien-Josefstadt. Finanzjongleur Benko, seit 24. Jänner in Untersuchungshaft, wird in einen Vernehmungsraum gebracht. Dort wartet ein Großaufgebot an Ermittlern: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ist mit zwei Oberstaatsanwältinnen vor Ort, die die Benko-Einvernahme leiten. Dazu gesellen sich ein Wirtschaftsexperte, zwei Schriftführer und drei Mitglieder der Soko Signa. Hinzu kommt ein Benko-Strafverteidiger von der Kanzlei Wess.