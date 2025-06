Österreicher halten sich für „digitale Profis“

Selbsteinschätzung, nicht Kompetenz

Abgefragt wurde die Eigenwahrnehmung der Befragten, nicht die tatsächlichen Kompetenzen. So geben 70 Prozent der Befragten an, unseriöse Nachrichten identifizieren zu können, 81 Prozent fühlen sich fit im Umgang mit dem Onlineangebot von Behörden und Ämtern und ein Viertel der Befragten gab an, Programmcode lesen zu können.