Salzwasserbatterien aus der Möbelhalle

In einer Halle des ehemaligen Möbelherstellers Prenneis hat sich BlueSky Energy eingemietet. „Was hier in den letzten Wochen entstanden ist, ist bärig“, schwärmt der gebürtige Tiroler Hansjörg Weisskopf. Der 70-jährige Unternehmer wechselte nach dem Verkauf einer Medizintechnikfirma vor acht Jahren in die Energiebranche. Mit Geschäftspartner Horst Wolf baut er in Oberösterreich nun eine Produktion für Salzwasserbatterien auf. Die Batterien namens Greenrock können in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch bei landwirtschaftlichen Betrieben und kleineren Industrieunternehmen dazu genutzt werden, jenen Strom zu speichern, der mit Photovoltaikanlagen gewonnen wurde.