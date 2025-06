Überraschung! Sané bleibt für Club-WM bei Bayern

Der Grund dafür ist beinahe schon banal einfach – das Hochglanz-Event der FIFA fällt genau in jene Zeit im Jahr, in der in der Regel viele Verträge von Spielern auslaufen. Konkret bei Sané endet die am 15. Juli 2020 gestartete „Beziehung“ mit den Bayern per 30. Juni 2025, also nach einem möglichen Achtelfinal-Auftritt des deutschen Meisters bei der Club-WM.