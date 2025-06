Der Moment, als das Nova Rock für Graz stillstand

In Graz hatte sich am Dienstagvormittag der schwerste Schul-Amoklauf in der Geschichte der Republik ereignet. Elf Menschen sind tot, unter ihnen der 21-jährige Täter Arthur A., ein ehemaliger Schüler des betreffenden BORG. Eines seiner Opfer ist erst 14, bei den anderen handelt es sich um Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. Auch eine Lehrerin wurde getötet.