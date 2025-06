Paukenschlag! RB Leipzig holt Trauzeugen von Klopp

An Aufgabe gescheitert

Wagner soll nun genau das ändern, endlich dafür sorgen, dass man keine (Jung-)Stars mehr zukaufen muss, sondern auch eigene „produziert“. Der am Freitag aus privaten Gründen zurückgetretene Manuel Baum, ebenfalls ein ehemaliger Bundesliga-Trainer, war wie seine Vorgänger als Verantwortlicher für den Nachwuchs an dieser Aufgabe gescheitert …