Tamara Mascara: „Halte das für brandgefährlich!“

„Einzige Möglichkeit, sich auszuleben“

Freilich wird bei aller Feierlaune das Drama von Graz auch hier eine Rolle spielen. „Das ist so ein Unglück, so eine Tragödie“, ringt er mit den Emotionen und um die richtigen Worte. Und dennoch, gerade eine solche Veranstaltung wie die „Pride“ und damit einhergehende Festivitäten sollten seiner Meinung nach Ende der Staatstrauer, mit dem gebotenen Respekt, stattfinden dürfen. „Die Menschen der LGBTQIA+-Szene haben nur an diesem Tag die Möglichkeit, sich in aller Öffentlichkeit auszuleben. Und zwar so, wie sie eben sind!“