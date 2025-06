Natur demonstrierte Kraft mit gewaltiger Lawine

Die spektakulären Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag im hinteren Stubaital ab. Am 3428 Meter hohen Wilden Freiger, der sich im Alpenhauptkamm an der Grenze zwischen Österreich und Italien erhebt, löste sich direkt unter dem Gipfel eine riesige Lawine. Ein Foto, das von der Bänkenalm aus gemacht wurde, zeigt die beeindruckende Abbruchkante des Schneebretts, das daraufhin ins Tal donnerte.