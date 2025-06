Panzer-Party: Trumps Militärparade spaltet Nation

Während in Washington die Panzer rollen und die Soldaten losmarschieren, wollen Regierungsgegner in allen 50 Bundesstaaten auf die Straße gehen. „Nichts ist absurder und surrealer für uns als eine riesige Militärparade zum Geburtstag dieses Präsidenten“, so der Tenor. Eine Sicht, die millionenfach im stark gespaltenen Amerika geteilt wird.