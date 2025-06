Betrug am Wörthersee: Millionencoup beim Garteln

Was für eine Unverfrorenheit! Der dritte Millionencoup in Folge geht am Wörthersee auf das Konto einer dreisten Schnöselbande, die mit unterschiedlichen Schmähs mindestens 65.000 Investoren das Geld aus der Tasche ziehen konnte. Im jüngsten Vorwurf geht es um Pflanzen, denen man beim Wachsen zusehen sollte – bei 40 Prozent Rendite.