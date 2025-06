Staatsspitze gedenkt Graz-Opfern im Stephansdom

„Was am Dienstagmorgen in Graz geschehen ist, hat ganz Österreich erschüttert und weit über die Grenzen unseres Landes hinaus Entsetzen und Trauer ausgelöst“, so der Administrator der Erzdiözese. Doch Gott sei da, „um in unsere Dunkelheit ein Licht der Hoffnung zu bringen“, hieß es. Bundespräsident Alexander Van der Bellen entzündete daraufhin die erste Kerze für die Opfer des Amoklaufs sowie deren Angehörige.