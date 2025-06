Die Angst geht um: Proteste in USA weiten sich aus

Nach Auffassung der Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, etwa wurde die Krise in Washington selbst ausgelöst. „Vor einer Woche war alles friedlich in Los Angeles“, beschwerte sich Bass vor Journalisten. „Die Dinge begannen am Freitag schwierig zu werden, als Razzien stattfanden“, führte sie aus. Das Vorgehen der Einwanderungsbehörde sei die „Ursache für die Probleme“. Dies sei „vom Weißen Haus provoziert“ worden. Sie fordert ein Gespräch mit Trump. „Ich möchte, dass er die Bedeutung dessen versteht, was hier passiert“, gab sich Bass am Mittwoch bei einer Pressekonferenz kämpferisch.