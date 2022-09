Kompost statt Mist, Gülle und Dünger auf Feldern

Bessere Lebensmittelqualität

Im Februar wurden neun Flächen vermessen und hinsichtlich der Bodenqualität untersucht, mit einem klaren Ziel, wie Gerald Dunst, wissenschaftlicher Betreuer, erklärt: „Wir können den Wirtschaftsdünger jetzt so aufbereiten, dass die Biologie gefördert wird und Mineralstoffe für Pflanzen verfügbar sind.“ Das trage auch zur Lebensmittelqualität bei. Durch die Teuerungswelle gibt es nach aktuellen Marktpreisen für einen Kubikmeter Kompost rund 60 Euro an Gegenwert. „Das wäre der Preis, den ein Landwirt zahlen müsste, um die gleiche Menge an Düngemittel als Mineraldünger auszubringen“, verdeutlicht Jochen Buchmaier von Humus+.