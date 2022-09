„Ich hatte wenigstens Interesse am Beruf“

Auf die Frage, wann der Bodensee für ihn am schönsten sei, antwortet er mit dem Martin-Walser-Zitat: „Der Himmel stimmt immer mit dem See überein.“ Für Walter Fink, den legendären Kulturvermittler Vorarlbergs, ist der Bodensee das, was ihn zu einem ganzen Menschen macht. „Diese Landschaft hat Harmonie, ob der See jetzt in fast mediterraner Bläue vor mir liegt, im schwärzesten Gewitter oder an einem neblig-trüben Novembertag. Manchmal, wenn mich Sorgen gedrückt haben, bin ich einfach nur ganz weit hinausgeschwommen. Ich war ein guter Schwimmer, ob Du es glaubst oder nicht. Da war dann plötzlich nichts mehr. Nur ich und der Bodensee. Nie bin ich ohne eine Lösung im Kopf ans Ufer zurückgekehrt oder wenigstens getröstet.“ Wir sind im Restaurant Kornmesser in Bregenz zum Gespräch verabredet. Ich kann mich nicht erinnern, Walter Fink jemals ohne sein weit aufgeknöpftes, weißes Hemd gesehen zu haben.