Ex-Kinderstar erschoss Mutter: Lebenslange Haft

Am nächsten Tag habe Grantham sein Auto mit Waffen, Munition, Molotow-Cocktails und einer Wegbeschreibung zum Rideau Cottage in Ottawa beladen, um den dort mit seiner Familie lebenden Premierminister Justin Trudeau zu töten, heißt es weiter. Auf dem Weg dorthin habe er laut eigener Aussage überlegt, statt des Premiers Menschen an der Universität, an der er eingeschrieben war, an der Lions Gate Bridge oder an einem anderen Ort zu töten. Schlussendlich stellte sich der junge Mann aber der Polizei.