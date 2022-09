Putin: Teilmobilisierung der russischen Armee

Die Teilmobilisierung beginne noch am Mittwoch, erklärte Putin. „Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen“, sagte der russische Präsident. 300.000 von insgesamt 25 Millionen Reservisten in Russland sollen eingezogen werden. „Der Westen will unser Land zerstören. Der Westen wollte keinen Frieden zwischen der Ukraine und Russland.“ Er sage „dem Westen: Wir haben viele Waffen, um zu antworten. Das ist kein Bluff“, so Putin.