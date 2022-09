Heeresstratege: „Teilmobilmachung wird dauern“

„Das dauert Monate“

Nach einer kurzen medizinischen Musterung würde die Ausbildung der beorderten Reservisten beginnen, deren Armeezeit teils schon lange zurückliegt. „Hier muss man unterscheiden: Bilde ich eine Jägergruppe aus, so ist das in ein bis zwei Monaten erledigt. Brauche ich Panzerbesatzung, dauert das länger. Und will ich einen ganzen Verband zu einer Kampfgemeinschaft machen, so dauert das Monate. Da sind wir dann schon mitten im Winter.“ Ein Problem sieht Gruber in den Ausbildnern: „Präsenzeinheiten sind zu einem großen Teil in der Ukraine im Einsatz und kämpfen. Oder sind bereits gefallen.“