VW ID.Tatütata: Elektrobus ID.Buzz wird vielseitig

Dass auch ein E-Auto als Kühlfahrzeug tagt, will der deutsche Hersteller Wükaro beweisen. Das Kühlsystem auf dem Dach verfügt über seine eigene Energieversorgung. Die Batterien dafür sind in den Radkästen untergebracht und ermöglichen eine Laufzeit von sechs bis acht Stunden. Die Nutzlast beträgt 390 Kilogramm, was für die Belieferung von Restaurants oder den Einsatz als mobiler Eiswagen ausreichen soll.