Eine Art Queen würde uns guttun

Nein, natürlich soll es in diesen Zeilen nicht um eine Sehnsucht zur Rückkehr zur Monarchie gehen. Aber: Dass das Begräbnis von Queen Elizabeth in London die Briten in anhaltend turbulenten Zeiten so vereint hat, ist schon schön mitanzusehen. Ob das ein österreichischer Verantwortungsträger auch so könnte?