Schädling schnell erkennen: Drohnen über Reben

Insgesamt 82 aktive Weinbaubetriebe gibt es mittlerweile in Kärnten sowie zahlreiche Hobby-Winzer, die mit viel Leidenschaft ihre Reben pflegen. In Kärnten gedeihen auf rund 130 Hektar an die 60 verschiedene Rebsorten. 400 Winzer wurden bisher im Obst- und Weinbauzentrum in St. Andrä im Lavanttal ausgebildet.