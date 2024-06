Kärntens Badeseen für Wasserqualität ausgezeichnet

Warum die Qualität in Kärnten so hoch ist

Die hervorragende Wasserqualität erklärt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei der Geosphere Austria, folgendermaßen: „Durch eine gut ausgebaute Ringkanalisation wird gewährt, dass die Wasserqualität der Seen nicht negativ beeinflusst wird. Des Weiteren haben die Kärntner Seen einen regelmäßigen Zulauf an Frischwasser aus Niederschlag und Zuflüssen.“