Pasta, Pasta, Pasta: So schmeckt Italien!

Pasta Alio e Olio

Zutaten: 100g Spaghetti, 4 Zehen Knoblauch, 40ml Olivenöl, 40ml Traubenkernöl, 30ml Wasser, Salz, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer, 1 EL frisch geschnittene Petersilie.

Zubereitung: Spaghetti in gut gesalzenem Wasser kochen. Separat Knoblauch leicht in Olivenöl erwärmen. In ein hohes Gefäß geben. Das restliche Oliven- und Sonnenblumenöl und Wasser hinzufügen und mixen. Die gekochte Pasta mit etwas Pastawasser in eine Pfanne geben und die Knoblauchmischung und fein gehackte Petersilie untermischen. Mit Cayenne-Pfeffer abschmecken.