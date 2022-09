235.000-Euro-Radweg sorgt für starken Gegenwind

Mit starkem Gegenwind reagiert die Opposition auf die Pläne, den Radweg am Petersbach in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, zu erweitern. 235.000 Euro soll das Projekt kosten, ursprünglich sollte es heute im Gemeinderat beschlossen werden. „Die Gemeinde hat für wichtige Dinge kein Geld mehr, doch für die Verbreiterung eines kaum benötigten Radwegs schon“, ärgert sich etwa Bürgerlisten-Mandatarin Gabriele Wladyka. SP-Gemeinderat Anton Plessl sieht ein weiteres Hindernis: „Es ist kein Geld für das Projekt budgetiert, ein Beschluss darf also nicht gefasst werden.“