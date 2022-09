Migranten strömen zu Tausenden nach Österreich

Exakt 3175 Flüchtlinge wurden registriert - um 364 mehr als die Woche zuvor. Die Verteilung: 464 Aufgriffe sind am Montag dokumentiert worden, 335 am Dienstag, 350 am Mittwoch, 550 am Donnerstag, 457 am Freitag, 488 am Samstag und 531 vergangenen Sonntag. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Ländern im Mittleren Osten wie Afghanistan, Pakistan und Indien.