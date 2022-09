Die meisten Flüchtlinge kommen jetzt aus Indien

Für Wirbel sorgten Migranten Donnerstag in Lutzmannsburg. „Von sieben Uhr in der Früh bis elf Uhr lungerten sie in Haltestellen herum, wo unsere Enkerln in den Bus nach Oberpullendorf einsteigen sollen“, schlugen Bewohner Alarm. Man bekomme das Gefühl nicht los, dass die Behörden in Österreich überfordert seien, so ein Kommentar.