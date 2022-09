Charles und William überraschten die Wartenden

Dabei sprachen sie mit Menschen, die sich von der Queen verabschieden wollen. „Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren“, sagte der neue König etwa zu einer Frau in der kilometerlangen Warteschlange in London. Die Temperaturen hatten in der Nacht einstellige Werte erreicht. Die wartenden Menschen begrüßten König Charles III. und seinen Sohn Prinz William mit Applaus, Jubel und „God save the King“-Rufen.