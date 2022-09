Kinder der Queen hielten ihre letzte Totenwache

Enkelkinder halten am Samstag Totenwache

Am Samstag halten dann die acht Enkel von Elizabeth II. eine 15-minütige Totenwache am Sarg ihrer Großmutter. Thronfolger Prinz William werde am Kopf stehen und Prinz Harry am Fuß, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf Palast-Quellen. Auf Wunsch ihres Vaters, König Charles III., werden beide Brüder ihre Militäruniform tragen. Die Ehepartnerinnen bzw. Ehepartner werden nicht anwesend sein.