24 Stunden Wartezeit für Abschied von Queen

Inoffizielle Warteschlange

Bereits am Vortag hatten die Sicherheitskräfte den Zugang zum gesellschaftlichen Großereignis für sieben Stunden ausgesetzt. Daraufhin bildete sich eine inoffizielle Warteschlange für die Warteschlange. In der Nacht auf Samstag warteten noch tausende Menschen bei Temperaturen unter zehn Grad geduldig darauf, der Königin an ihrem aufgebahrten Sarg in der Westminster Hall des britischen Parlaments die Ehre zu erweisen.