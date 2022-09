Dunkel und still | Finster im Winter

Von der ganz besonderen Stimmung in London - von der sind auch die „Krone“-Reporter erfasst, die aus einer Metropole im absoluten Ausnahmezustand berichten. „Bedrohliche Wolken türmen sich über London, sie sind genauso dunkel wie die Stimmung in der sonst so lebhaften Weltstadt“, berichtet Clara Milena Steiner, und die Fotos von Markus Wenzel unterstreichen die Düsternis, die nach dem Tod von Queen Elizabeth und vor ihrem großen Begräbnis am kommenden Montag herrscht. Unser Team ist tief beeindruckt vom Meer an Blumen, Luftballons und selbst gebastelten Karten. Und von der seltsamen Stille, die in der üblicherweise lauten Metropole herrscht. Die Briten - sie sind eben diszipliniert. Selbst dann, wenn sie sich viele Stunden lang in einer viele Kilometer langen Warteschlange anstellen, um sich am Sarg von ihrer Königin verabschieden zu können. Diszipliniert - und schlicht anders. So, dass wir Österreicher uns manchmal ein bisschen wundern.