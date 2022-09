Kein Teuerungsausgleich mit Notstandshilfe

Zur Notstandshilfe gibt es zusätzlich 300 Euro als Teuerungsausgleich. In der Theorie, denn in der Praxis sieht es ob strenger Fristen anders aus, wie Ismail Ünal (54) aus Stronsdorf im Bezirk Mistelbach am eigenen Leib erfuhr. Denn das Geld gibt es nur, wenn man im Mai und Juni mindestens 31 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bezogen hat.