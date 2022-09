Neos Burgenland: „Wollen Qualität vor Quantität“

Welche Schwerpunkte wollen die Neos in nächster Zeit im Burgenland setzen?

Schneider: Was ich persönlich angehen möchte, ist das Thema Neusiedler See. Wir haben dazu auch schon Gespräche mit unserem Umweltsprecher Michael Bernhard geführt. Wir wollen aufzeigen, was da falsch läuft, besonders im Seewinkel bei der Bewässerung. Wir sind noch am Recherchieren und wollen eine Lösung präsentieren.

Meinl-Reisinger: Das ist ein Thema, bei dem ich mich frage: Wie kann das sein? Man ist mit Vollgas gegen die Wand gefahren. Das ist ähnlich wie eine Pandemie. So viele haben gewarnt, dass eine Pandemie kommt.