Ex-Trump-Stratege Bannon wegen Betrug angeklagt

Mehr als 15 Mio. Dollar (14,8 Mio. Euro) an Spenden soll seine Organisation für die von Trump geplante Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko gesammelt haben. Anders als öffentlich behauptet, soll Bannon als Chef davon ein durch Geldwäsche verheimlichtes Gehalt von 250.000 Dollar (rund 248.000 Euro) kassiert haben. Er wird beschuldigt, sich insgesamt eine Million Dollar an Spenden in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Vor Gericht bekannte sich der Einflüsterer der extremen Rechten in den USA nicht schuldig.