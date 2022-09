„Pass Egal Wahl“ für Bundespräsident gestartet

Lokale in ganz Österreich

Möglich ist das bis zum 4. Oktober an Standorten in allen Bundesländern Österreichs, aber auch per Briefwahl und Wahlmobil (nur in Wien). Zudem wird die „Pass Egal Wahl“ in diesem Jahr erstmals an Schulen angeboten. Laut SOS Mitmensch sind 50.000 Schüler und Schülerinnen im Wahlalter bei der anstehenden Bundespräsidentschaftswahl nicht stimmberechtigt. Bei dem Projekt wird die Simulation einer demokratischen Wahl durchgeführt und eine begleitende Auseinandersetzung dazu geboten. Mehr als 45 Schulen hätten sich bisher dafür angemeldet, teilte SOS Mitmensch mit. Weitere Anmeldungen werden noch bis einschließlich 16. September entgegengenommen.