Immer weniger Menschen dürfen ihre Stimme abgeben

Reform nicht in Sicht

Der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier kann sich eine Reform vorstellen, da auch Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft von Entscheidungen des politischen Systems betroffen seien. Das Wahlrecht könne genauso an den Wohnort geknüpft werden, schlägt er vor. Voraussetzung soll eine bestimmte Aufenthaltsdauer sein. „Innerhalb der Spielregeln treffen wir laufend Wahlrechtsentscheidungen, die man so oder so sehen kann und beide Seiten sind Demokraten“, sagte der Politikwissenschaftler. Damit sprach er unter anderem das Senken des Wahlalters auf 16 Jahre an.