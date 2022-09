Kreml hat keinen „Kandidaten“ bei Hofburg-Wahl

Dem FPÖ-Bewerber Walter Rosenkranz gebe man „keine Chance auf den Gewinn dieser Wahl“. Auch gebe man nichts darauf, dass die FPÖ in absehbarer Zeit wieder eine Regierungsbeteiligung schaffen werde, deshalb seien die Beziehungen zu den Freiheitlichen derzeit nicht so wichtig. Die anderen Kandidaten hätten „nicht das Potenzial, es in eine Stichwahl zu schaffen“, ergänzte der Experte im APA-Interview mit Verweis auf aktuelle Meinungsumfragen.