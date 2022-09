BP-Wahl: Stimmzettel fix - und lang wie noch nie

Die Wahlvorschläge wurden bereits - per Anschlag auf der Amtstafel des Ministeriums und auf der BMI-Website - verlautbart. Damit können die Stimmzettel in Druck gehen. Nicht befassen musste sich die Bundeswahlbehörde mit der Frage der Reihung am Stimmzettel. Bei Bundespräsidentenwahlen werden die Kandidaten streng nach Alphabet gereiht. Damit steht z.B. Amtsinhaber Van der Bellen, der sich für die Wiederkandidatur bewirbt, in der fünften Zeile.