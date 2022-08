VP: Kein Lockern der Staatsbürgerschaft für Wahlen

In Österreich gebe es klare und gut durchdachte Regeln, wer wahlberechtigt ist und wer nicht. „Diese im Rahmen einer Wahlrechtsreform zu ändern, kommt für die Volkspartei keinesfalls in Frage. Wir dürfen das in einer Demokratie so wichtige Wahlrecht nicht einfach verschenken. Staatsbürgerschaft und Wahlrecht taugen nicht als Willkommensgeschenke für jeden, der erfolgreich seinen Wohnsitz anmeldet“, so Sachslehner.