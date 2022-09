Probleme beim Sex sind das letzte großes Tabu

Auch chronisch Kranke haben das Recht auf Sex und Lust darauf! Aber man kann sich vorstellen, dass dies vom jeweiligen Tagesbefinden, von Schmerzgeschehen wie vom Krankheitsmanagement generell abhängig ist. Daher sollte dieser Aspekt in der Therapie nicht vernachlässigt werden. Das betont Prim. Dr. Judith Sautner, Abteilungsvorstand der 2. Med. Abteilung mit Schwerpunkt Rheumatologie am Landesklinikum Korneuburg - Stockerau, NÖ: „Die Entwicklung der modernen Rheuma-Therapeutika ermöglicht eine immer bessere Krankheitskontrolle. Es gilt als gesichert, dass diverse entzündlich rheumatische Erkrankungen (z.B. Rheumatoide Arthritis, Psoriasisarthritis etc.) einen Risikofaktor für die Entwicklung einer sexuellen Dysfunktion darstellen.