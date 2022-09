Kanzleramt liefert Mails vorerst nicht an WKStA

Die größte Kritik ist vor allem, dass die Anordnung zur Sicherstellung inhaltlich zu wenig determiniert sei. Was heißt das konkret? Weder sind in der Anordnung konkrete Personen genannt, noch sind Gegenstände spezifiziert. Man könnte fast sagen, die WKStA will fast wahllos Daten (samt aller privater Korrespondenz und Informationen) von allen Mitarbeitern in der Kommunikationsabteilung der letzten vier Jahre. Damit fische die WKStA quasi im Trüben, so der Vorwurf.