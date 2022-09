Österreich wird wegen 5G-Tarifen zu Hochpreisland

Österreich entwickelt sich im internationalen Vergleich zu einem Hochpreisland für Mobilfunk. Der Grund dafür liegt in den teuren Angeboten für den neuesten Mobilfunkstandard 5G, der in Österreich nur in Premium-Tarifen mit großem oder unlimitiertem Datenvolumen enthalten ist, heißt es in einem Preisvergleich des Digitalverbandes Bitkom. Bei Angeboten ohne 5G mit kleinem Datenvolumen gehört Österreich aber weiter zu den preisgünstigsten Ländern.