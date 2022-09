Sensible Atomwaffen-Infos bei Trump gefunden

Die Vorwürfe gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wiegen immer schwerer. Nachdem bei einer Hausdurchsuchung in seinem Anwesen in Mar-a-Lago nicht nur zahlreiche sensible Dokumente gefunden wurden, stellt sich zunehmend heraus, dass diese nicht nur streng geheim, sondern auch höchst sensibel sein dürften. Wie nun bekannt wurde, dürfte er auch Unterlagen zu Atomwaffen eines anderen Staates bei sich gelagert haben.