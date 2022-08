US-Geheimdienste prüfen brisante Trump-Dokumente

Richterin Aileen Cannon wiederum erklärte am Samstag (Ortszeit) in Florida per Anordnung: „Das Gericht gibt seine vorläufige Absicht bekannt, in dieser Rechtssache einen Sonderbeauftragten zu ernennen.“ Trump hatte am Montag eine Klage eingereicht, um sich gegen das Vorgehen der Behörden zu wehren. Damit will der Republikaner unter anderem die Einsetzung eines neutralen Prüfers erreichen.