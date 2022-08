Donald Trump ist so verwundbar wie noch nie

Er erbte im Wahlkampf 2016 den Spitznamen „Teflon Don“ von Ober-Mafiosi John Gotti, weil kein Skandal ihn zu schädigen schien. Nach außen hat sich nichts daran geändert, seitdem der 76-Jährige das Weiße Haus verlassen hat. Doch das ist ein Trugschluss. Denn sei es der Vorwurf von illegaler Wahlbeeinflussung in Georgia, Steuerhinterziehung durch seine Firma in New York, Anstiftung zum Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 oder die Entwendung hochgeheimer Dokumente - die Vorwürfe gegen Trump kommen von allen Seiten.