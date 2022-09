Gazprom: Deutsche Turbine hat Konstruktionsfehler

Aus der Turbine Trent 60 in der russischen Pumpstation Portowaja trete Öl aus an einer Stelle, an der es sehr heiß sei, schrieb das Unternehmen Gazprom am Montag. Dieses Öl könne sich entzünden und in weiterer Folge die Sicherheit der ganzen Pumpstation bedrohen. Bei der Wartung derselben Turbine im Juli sei das Problem noch nicht aufgetreten, es sei aber schon an anderen Turbinen dieses Typs beobachtet worden.