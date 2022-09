Kreml verdient durch Energie mehr als Krieg kostet

Für die Studie wertete das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) Daten aus dem Schiffsverkehr und zu Pipeline-Transporten aus. Dabei zeigte sich nicht nur, dass Russlands Einnahmen aus Energieexporten höher waren als die Kriegskosten, sondern auch, dass die EU trotz der Sanktionen der größte Abnehmer der Lieferungen war (mit 85 Milliarden Euro), allen voran Deutschland. Auf dem zweiten Platz landete China (35 Milliarden Euro).