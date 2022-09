OMV bekommt noch weniger Gas als bestellt

„Wir erhalten derzeit rund 30 Prozent der nominierten Mengen am Knoten Baumgarten“, sagte ein Sprecher des Wien Öl- und Gaskonzerns OMV am Montag. Nach einer dreitägigen Wartung der Pipeline Nord Stream 1 vergangene Woche hatte der russische Energiekonzern Gazprom die Lieferungen nicht mehr aufgenommen. Begründet wurde das vorerst mit einem technischen Defekt in der Kompressorstation Portowaja. Bis dieser behoben sei, könne kein Gas mehr fließen, teilte der Kreml mit.